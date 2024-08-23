Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı

Samsun ve Sakarya'da 'nakliye işi' bahanesiyle 2 kişiyi toplam 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran bir çete, Mersin'de düzenlenen operasyonla çökertildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine başlattıkları soruşturmada, şüphelilerin telefonla arayarak mağdurları 'nakliye işi' vaadiyle kandırdıklarını tespit etti. Şüphelilerin, mağdurlardan peşin para alarak ortadan kayboldukları belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, şüpheliler B.Ç. (30) ve A.G. (38), Mersin'de yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve nakliye notlarının yer aldığı ajanda ele geçirildi. Ayrıca, A.G.'nin daha önce 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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