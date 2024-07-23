Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz!

Son günlerde siyasiler öyle inciler döktürüyor ki kimsenin yorum yapmasına gerek kalmıyor... Tabii her zamanki gibi bu konuda Tayyip Erdoğan, liderliği kimseye bırakmıyor.

Bir gazeteci, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Güney Kıbrıs, Yunanistan’la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişiminde. ABD ve AB ile anlaştıkları haberleri çıktı ve yalanlanmadı. Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’yle anlaşarak deniz üssü kurma zamanı geldi” sözlerini hatırlatarak Erdoğan’a sordu:

-KKTC’de deniz ve hava üssü kurulması kısa zamanda söz konusu olur mu?”

Erdoğan, hemen cevap verdi:

-Adada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatını yapıyoruz. Yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhâlde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askerî üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz.”

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Erdoğan’ın ilk önemli siyasi çıkışı, “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu ekber, Allahu ekber” sözleriydi... Bu sözlerden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten hapse mahkûm edilen Erdoğan’a bir de siyasi yasak cezası verilmişti.

Erdoğan’ın siyasi yasağını kaldırmak için iç ve dış güçler seferber olmuş, Amerikan Büyükelçisi, yüksek yargı başkanları ile görüşmüş, bunlar da yetmeyince devreye CHP Genel Başkanı Deniz Baykal girmiş ve böylece siyasette dinin bir araç olarak kullanılması meşrulaştırılmıştı...

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Parlamento binasının yanına bir mescit yapmanın, Rumların kuracağı deniz ve hava üssünün karşılığı olmadığını herhâlde Erdoğan da bilir ama böyle konuşmalar yapmakta fayda görüyor olsa gerek... Çanakkale Savaşı’nı Mehmetçiklerin değil de hayaletlerin kazandığına inananlara hitap ediyor ama artık bu hurafelere kananların oranı çok düşük... “Minareler süngümüz, mescitler hava-deniz üssümüz...” oy getirmez...

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Konu, köpeklerin oy hakkına da geldi ya... Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nun, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Ali Karaoba, “Biz yakında iktidar olacağız ve ilk kaldıracağımız bu yasa olacak. Sizler eğer bu Meclis’te olursanız, yasayı kaldırmaya çalıştığımızda tek kelimeye itiraz etmeyeceksiniz çünkü tepeden Saray’ın kararıyla hareket ediyorsunuz” dedi.

Karaoba’nın sözünü kesen AKP’li Adem Yıldırım, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" diye sordu!

Köpeklerin nasıl itlaf edileceğini ise AKP grup başkanvekili Abdullah Güler şöyle açıklamıştı:

“Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite edilme imkânı olmayan ve özelliği itibarıyla anatomik yapısı bozulmuş, gerekirse bulunduğu ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirme imkânı bulunmayan sahipsiz köpeklerin, uluslararası literatürde, Dünya Sağlık Örgütü’nde ve uluslararası yargıya taşınmış bir noktada hukuki ve sağlık kavramı yönüyle belirlenmiş bir kavramı kullanıyoruz, 'ötanazi' kavramını... Yani mevcut bu sahipsiz köpeklerin ötanazi yoluyla da hayatlarına son verme noktasında da bir imkân tanıyoruz.”

Bu konuda ilk akla gelen soru şu oldu:

-İyi de sahipsiz köpeklerin rızasını mı aldınız da onlara iğneyle uyutma yoluyla intihar etmeleri için imkân tanıyorsunuz?

Tabii denilebilir ki, “Abdullah Güler, belediyelere köpekleri itlaf etme imkânı tanınmasından bahsediyor, köpeklere intihar etme imkânı verilmesinden değil...”

Yalnız kullanılan ifadede kime imkân tanındığı belli değil; cümle, “köpeklere ötanazi imkânı tanınıyor” anlamına geliyor...

Öyle ya; nasılsa köpekler oy kullanamıyor!

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Hatay’da ise depremin vurduğu halka bir de siyasi iktidar vuruyor. Halkın toprağını rezerv alan ilan ederek elinden alıyorlar. O kadar ileri gidiyorlar ki kamulaştırma kararı olmadan zeytinlikleri yok ediyorlar.

Hatay’ı Türklerin elinden çıkarmak için bir proje yapılsa ancak bu şekilde uygulanabilirdi!

Tayyip Erdoğan, Hatay’da seçimden önce "Merkezî yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demiş ve çok eleştirilmişti.

Seçimde yerel yönetimi AKP kazandı ama şehre rezerv alan uygulaması geldi!