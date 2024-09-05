Minecraft beyaz perdeye uyarlandı. Fragmanı çıktı

Mojang şirketi tarafından 2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft ilk aşamada sadece bilgisayara platformu için yayınlanmıştı. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra dünyanın en popüler oyunlarından birisi olmayı başardı.

Küçük büyük dünyada milyonlarca kişinin bilgisayar başından kalkmadan oynadığı oyun için milyonlarca saat yayınlar yapıldı, dünyanın 7 harikası bile kullanıcılar tarafından oyuna yeniden inşa edildi.

Mojang’ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından hayranlarının karşısına birbirinden farklı projeler ile çıkan Minecraft markası bu defa bomba bir haberler karşımıza çıkıyor.

BEYAZ PERDEYE UYARLANIYOR

Minecraft yakın zamanda beyaz perdeye uyarlanacak. Vizyona uyarlama haberlerinin ardından bir süredir merakla beklenen filmin ilk fragmanı sonunda yayınlandı.

Jared Hess’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin çekimleri geride bıraktığımız Nisan ayında tamamlanmıştı. Çekimler esnasında film hakkında pek bir detay sızmamış, filmin detayları sır gibi saklanmıştı. Ancak dün akşam yayımlanan yeni fragmanla milyonlarca hayranın merakı daha da giderildi.

2025’TE VİZYONDA OLACAK

Napoleon Dynamite ve Nacho Libre filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan Hared Hess, filmde oyuna benzer grafikleri güncellikle bağlamış ve izlerken bir yandan oyunun içindeymiş gibi hissedilmesine katkıda bulunacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİM: JASON MOMOA

2025 yılında vizyona girecek olan filmde dünyaca ünlü oyuncu Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen ve Jennifer Coolidge gibi isimler yer alıyor. Bu arada oyundaki Steve karakterinin gerçek olduğunu hatırlatıp Jack Black’ın Steve’i canlandıracağı da ortaya çıktı. Legendary ve Mojang ortaklığında geliştirilen film 2025 yılında vizyona girecek