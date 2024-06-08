Mini elbisesiyle toplu taşımaya binemeyen kadının pratik çözümü sosyal medyayı salladı

Toplu taşıma araçlarına bu elbiseyle binemeyeceğini dile getiren sosyal medya kullanıcısı, çözüm olarak gri bir eşofman altı giydiğini belirtti.

Genç kadının bu buluşu sosyal medyada hızla yayıldı ve çokça konuşuldu.

Bir başka sosyal medya gönderisinde, siyah mini elbise giymiş bir kadın, kıyafetini toplu taşıma için daha uygun hale getirmek amacıyla uyguladığı yöntemi paylaştı.

Gönderisinde, "Elbisemin üstüne eşofman giyiyorum çünkü bu kıyafetle tramvaya, otobüse ya da motora binemem. Bunu yapmak zorundayım. Her pazartesi izin günümde dışarı çıkıyorum ve böyle giyinmek benim hakkım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve pek çok yorum yapıldı.

Bir kullanıcı, "Otobüse binemem, tramvaya binemem kısmı çok üzücü" şeklinde yorumda bulundu.

Diğer bir kullanıcı ise, "Motor için çok mantıklı" şeklinde bir yorum yaptı.