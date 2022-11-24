Bursa'da minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs duvara çarptı.
Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken araçtaki kiviler yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yalova’dan yüklediği kivileri Eskişehir’e götüren Mustafa E. yönetimindeki 26 ABV 580 plakalı minibüs, İznik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kaza sonrasında sürücü hafif yaralanırken araçta bulunan kiviler yola saçıldı.
Kaza anına ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
(Kaynak: İHA)
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