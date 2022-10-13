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Bursa'da ölüm böyle teğet geçti. Bisikletli çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu

Bursa'da sol şeritte seyrederken kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi. Saniyeler önce dükkanın önünden geçen bisikletli çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:34
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Bursa'da bisikletli çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu

Bursa'da ölüm böyle teğet geçti. Bisikletli çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu
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Kaza, dün akşam üstü saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritte hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanlamaya başladı. Spin atan otomobil daha sonra kayarak yol kenarında bulunan bir dükkanının camından içeri girdi. Kazadan saniyeler önce ise bisikletli bir çocuğun bisikletiyle yoldan geçtiği ve kazadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası konuşan şirket sahibi Önder Suvak, "Biz dükkanı yemeğe gitmek için kapatıp çıktı. Aradan yarım saat geçti telefon çaldı. Buradaki arkadaşlar 'dükkana otomobil girdi' diye aradılar. Hemen geldik. Sonra güvenlik kamerasını inceledik. Sol şeritte giden bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dükkana girmiş. Çok şükür o sırada saniyeler önce bisikletli bir çocuk buradan geçmiş. Allah korumuş resmen. Çok şükür, sürücü, çocuk ve biz kazayı yara almadan atlattık. Cana geleceğine mala gelsin. Dükkan bu hale geldi. Gelsin yapacak bir şey yok" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sol şeritte ilerleyen bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımı aşıyor ve daha sonra dükkanın camından içeri girerek durabiliyor. Kazadan 3 saniye önce ise otomobilin kayarak dükkana geldiği noktadan bisikletle bir çocuk geçiyor.


(Kaynak: İHA)

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