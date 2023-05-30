Minibüs kontrolden çıktı, defalarca takla attı: 2 yaralı

Bolu Mudurnu yolunda kontrolden çıkan bir minibüs, boş tarlaya dalarak defalarca takla attı. Kazada 7 yaşındaki kız çocuğu ve sürücü kadın yaralandı.

Minibüs kontrolden çıktı, defalarca takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Bolu Mudurnu yolu arasında Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden Tuğba C. yönetimindeki 14 DT 944 plakalı minibüs, Gövem köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs yoldan çıkarak boş tarlaya girdi.

aw902596-01.jpgSüratli gittiği iddia edilen minibüs girdiği boş tarlada defalarca takla attı. Kazada minibüste bulunan 7 yaşındaki Sude M. ve sürücü Tuğba C. yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw902596-04.jpgOlay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw902596-06.jpgKazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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