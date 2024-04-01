Minibüs refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı

Kaynak: DHA
Minibüs refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı
Bursa’da Kırgızistan uyruklu Burhan Mikail’in kullandığı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarpıpı takla attı. Ters duran minibüsün sürücüsü ile araçtaki Ercan Akdemir (32) yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana gelen olayda, Orhangazi'den Yalova doğru seyir halinde ilerleyen Burhan Mikail’in kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkara savruldu. refüjdeki ağaçlara çarpan minibüs takla atarak ters döndü.

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MİNİBÜS ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü ile yanındaki Ercan Akdemir, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

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