Minibüs refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı

Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana gelen olayda, Orhangazi'den Yalova doğru seyir halinde ilerleyen Burhan Mikail’in kullandığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkara savruldu. refüjdeki ağaçlara çarpan minibüs takla atarak ters döndü.

MİNİBÜS ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü ile yanındaki Ercan Akdemir, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.