Minibüsün çarptığı bisikletli Muhammed, toprağa verildi

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hacı Emin İ.'nin kullandığı 38 P 0125 plakalı minibüs, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Muhammed Berat Ünal'a hızla çarptı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri 1'inci sınıf öğrencisi Ünal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazadan sonra minibüs sürücüsü Hacı Emin İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Berat Ünal’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Hacı Emin İ.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.