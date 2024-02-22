Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

Kaynak: DHA
Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yaya geçidinden geçen motosiklete minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Recep Özdemir (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bir kavşakta gerçekleşti. Sanayi Sitesi’nden çıkan Recep Özdemir yönetimindeki plakasız motosiklet, kırmızı ışıkta yaya geçidinden Başiskele yönüne geçmeye çalıştı. Bu sırada yeşil ışıkta Başiskele istikametine giden Yunus Emre D.'nin kullandığı 41 ARJ 997 plakalı minibüs, motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Recep Özdemir’e, ilk müdahaleyi kaza yerine yakın olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı’ndaki sağlık ekibi yaptı. Recep Özdemir, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Özdemir, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Araç modifiye işiyle uğraşan Özdemir’in cenazesi, bugün Vezirçiftliği Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Düzce’de defnedildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan, kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden geçen motosiklete minibüsün çarptığı, motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu ve yere düştüğü görülüyor. Ayrıca, çevredeki diğer motosiklet sürücüleri ve sağlık ekiplerinin Recep Özdemir’e müdahale ettiği anlar da kameraya yansıyor. Minibüs sürücüsü Yunus Emre D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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