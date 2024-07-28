Minik kızın çöp kamyonu heyecanı güldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Minik kızın çöp kamyonu heyecanı güldürdü

İzmir’de yaşayan minik İnci, her akşam çöp kamyonu geçerken işçilere el sallıyordu. Durumu fark eden işçiler, İnci’ye oyuncak kamyon hediye etti. Bu yürek ısıtan anlar, izleyenleri duygulandırdı.

İzmir’de yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Minik bir kız çocuğu olan İnci, her akşam çöp kamyonunu bekleyip işçilere el sallayarak onlara sevgisini gösteriyordu. İnci’nin bu sıcak davranışı, mahalledeki herkesin dikkatini çekti.

Her akşam büyük bir heyecanla çöp kamyonunun yolunu gözleyen İnci, kamyon evinin önünden geçerken işçilere neşeyle el sallıyordu. Bu küçük ama anlamlı davranış, çöp kamyonu çalışanlarının da kalbini fethetti. Durumu fark eden işçiler, minik İnci’ye bir sürpriz yapmaya karar verdiler.

Bir akşam çöp kamyonu yine İnci’nin evinin önünden geçerken, işçiler kamyonu durdurup minik kıza bir hediye verdiler. İnci’ye hediye edilen oyuncak çöp kamyonu, onun mutluluğunu ikiye katladı.

Son Haberler
Üstündağ'dan şok açıklama: Eleneceği belliydi Spor
Üstündağ'dan şok açıklama: Eleneceği belliydi
Ev kirasını 5884 liradan hesaplayan TÜİK'e İlber Hoca'dan efsane yanıt Ekonomi
Ev kirasını 5884 liradan hesaplayan TÜİK'e İlber Hoca'dan efsane yanıt
Milli takım yine kaybetti Spor
Milli takım yine kaybetti
Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oldu Spor
Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oldu
Arda Turan Beşiktaş'a deva oldu Spor
Arda Turan Beşiktaş'a deva oldu
Festivale gidip sahnedeki performansı telefonundan izledi Video
Festivale gidip sahnedeki performansı telefonundan izledi