Minik kızın çöp kamyonu heyecanı güldürdü

İzmir’de yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Minik bir kız çocuğu olan İnci, her akşam çöp kamyonunu bekleyip işçilere el sallayarak onlara sevgisini gösteriyordu. İnci’nin bu sıcak davranışı, mahalledeki herkesin dikkatini çekti.

Her akşam büyük bir heyecanla çöp kamyonunun yolunu gözleyen İnci, kamyon evinin önünden geçerken işçilere neşeyle el sallıyordu. Bu küçük ama anlamlı davranış, çöp kamyonu çalışanlarının da kalbini fethetti. Durumu fark eden işçiler, minik İnci’ye bir sürpriz yapmaya karar verdiler.

Bir akşam çöp kamyonu yine İnci’nin evinin önünden geçerken, işçiler kamyonu durdurup minik kıza bir hediye verdiler. İnci’ye hediye edilen oyuncak çöp kamyonu, onun mutluluğunu ikiye katladı.