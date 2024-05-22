Minik öğrenciler ilk kez denizle buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik öğrenciler ilk kez denizle buluştu

Artvin'in denize kıyısı olmayan Yusufeli ilçesinden gelen Kılıçkaya Köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri, hayatlarında ilk kez denizi görmenin mutluluğunu yaşadı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya Köyü ilkokulu anasınıfı öğrencileri, unutulmaz bir gün geçirdi. Denize kıyısı olmayan Yusufeli ilçesinde yaşayan minik öğrencilerin, deniz görme hayali gerçekleşti. Öğretmenler ve aileler tarafından düzenlenen bir gezi programı kapsamında, çocuklar 170 kilometre uzaklıktaki Hopa ilçesine götürüldü.

Hopa merkez Kopmuş Halk Plajı'na varan minik öğrenciler, burada hayatlarında ilk kez denizle buluştu. Denizin serin sularına ayaklarını sokan çocuklar, sahilde yürümenin ve taşlarla oynamanın keyfini doyasıya çıkardı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran öğrenciler, neşe dolu anlar yaşadı.

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