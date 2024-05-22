Doğaya bırakılan akbaba özgürlük pozu verdi

Kaynak: İHA
Doğaya bırakılan akbaba özgürlük pozu verdi

Kars’ta yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılan kara akbaba, gazetecilere özgürlük pozu vererek gökyüzüne kanat çırptı.

Kars’ta doğada güçten düşmüş ve yaralanmış hayvanların sağlıklarına kavuşturulduğu Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, iki önemli misafirini daha doğaya uğurladı. Tedavileri tamamlanan kara akbaba ve bozkır kartalı, yaklaşık 6 ay süren rehabilitasyon sürecinin ardından özgürlüklerine kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen yaban hayvanları, Kars’ta bulunan bu merkezde sağlıklarına kavuşuyor. Son olarak merkezde tedavi gören kara akbaba ve bozkır kartalı, Kars Valisi Ziya Polat’ın da katıldığı bir etkinlikle doğaya salındı.

Kafeslerinden çıkarılan kartal ve akbaba, gökyüzüne kanat çırparak özgürlüklerine kavuştu. Kara akbaba, serbest bırakıldıktan sonra gazetecilere adeta özgürlük pozu vererek güneşin tadını çıkardı. Ardından dev kanatlarını açarak uçarak gözlerden kayboldu. Bozkır kartalı da aynı şekilde gökyüzüne yükseldi ve doğal yaşam alanlarına geri döndü.

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