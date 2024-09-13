Miras davası cinayetle son buldu

Kaynak: İHA
Miras davası cinayetle son buldu

Bursa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca hayatını kaybetti.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Çayönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.H.A.(65) ile amcası T.A.(82) arasında miras kavgası çıktı.

Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavgada yeğen, 82 yaşındaki amcasını tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kardeşlerin miras kavgasında kayınbirader bıçaklandıKardeşlerin miras kavgasında kayınbirader bıçaklandı

Miras kavgası cinayetle bittiMiras kavgası cinayetle bitti

Jandarma ekipleri şüpheli İ.H.A.'yı gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 82 yaşındaki T.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.H.A., karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Apple Watch'a uyku apnesi özelliği geliyor
Apple Watch'a uyku apnesi özelliği geliyor
Ankara'da yolcu minibüsüne satırlı saldırı
Yolcu minibüsüne satırlı saldırı
Kafedeki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kafedeki çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Bolu’da gün batımı mest etti
Bolu’da gün batımı mest etti
Miras davası cinayetle son buldu
Miras davası cinayetle son buldu