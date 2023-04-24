Mısır Büyükelçiliği personeli Sudan'da vuruldu

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik misyonlarını ülkeden tahliye etmeyi sürdürüyor. Mısır Dışişleri Bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada, çatışmalar sırasında başkent Hartum’daki Mısır Büyükelçiliği’nde görevli 1 personelin vurularak yaralandığını aktardı.

Saldırı ve personelin sağlık durumu ile ilgili ayrıntı vermeyen sözcü, "Bu, vatandaşlarımızın ve Sudan'daki misyonumuz mensuplarının güvenliğini korumak için en üst düzeyde tedbir alınması gerektiğini bir kez daha teyit ediyor" dedi.

Sudan’da tahliye bekleyen binlerce vatandaşı bulunan Mısır’ın vatandaşlarını "güvenli bölgelerden" tahliye etmek için harekete geçtiği bildirildi.

İNGİLTERE, FRANSA VE ABD DE TAHLİYE ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonların geçici olarak askıya alındığı belirtmiş, “ABD personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler güvenli bir şekilde ülkeden tahliye edildi” demişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise, Sudan'daki taraflar arasında artan gerilimin ardından ülkedeki Fransızlar ve diplomatik personel için "hızlı tahliye operasyonu" başlatıldığını ifade etmiş, tahliye çalışmalarına Avrupalı ve müttefik ülkelerin vatandaşlarının da dahil edileceği belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'daki diplomatların ve ailelerinin tahliyesinin tamamlandığını duyurmuş, tahliyelerin Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri tarafından çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtmişti.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. 19 Nisan'da yerel saatle 18.00’de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklarken, farklı noktalardan patlama ve silah sesleri yükselmişti. RSF, son olarak 21 Nisan’dan itibaren Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ASKERİ YÖNETİM RSF’NİN ORDUYA KATILMASINI İSTİYOR

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

(İHA)