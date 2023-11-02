Mısır Gazze'den kabul edeceği Filistinli sayısını açıkladı

İsrail'in saldırılarında yaralananlar ve yabancı pasaport sahiplerinin (çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler dahil) girişi için dün açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin devam etmesi bekleniyor. Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün 15 ülkeden 596 yabancı ve çifte vatandaşlığa sahip Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına izin verildiği duyuruldu. Yayımlanan listedeki kişilerin saat 07.00'ye kadar geçiş noktasına gelmesi istendi.

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Hayrat ise yabancı diplomatlarla gerçekleştirdiği toplantıda, toplamda 7 bin civarında yabancı pasaporta sahip kişinin Mısır'a geçeceğini ifade etti.

"CİBALİYE SALDIRILARINDA 195 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun art arda iki kez vurduğu Cibaliye Mülteci Kampı'nda toplam 195 kişinin hayatını kaybettiği, 777 kişinin yaralandığı, 120 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARINDA SON DURUM

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara operasyonunun devam ettiği, Hamas mensupları ile çatışmaların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

Kara operasyonunda ölen İsrailli asker sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısının ise 333'e ulaştığı kaydedildi. Hamas'ın elindeki esir sayısının 242'ye yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde 12 binden fazla noktanın vurulduğu, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında ise Hizbullah'a ait hedeflere saldırı gerçekleştirildiği vurgulandı.