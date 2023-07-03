Mısır Kraliçesi Tiye'nin korunmuş kıvırcık saçları. 3500 yıl önce 60 yaşında ölmüştü

Mısır Kraliçesi olan Tiye'nin 3500 yıl önce öldüğü ancak mezarından çıkarıldığında siyah saçlarının olduğu gibi korunduğu ortaya çıktı.

Mısır Kraliçesi Tiye'nin korunmuş kıvırcık saçları. 3500 yıl önce 60 yaşında ölmüştü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Milattan önce 1398 yılında yaşamış olan Mısır Kraliçesi ortaya çıkan mumyasıyla harekesi şoke etti.

En eski uygarlıklardan birine hükümdarlık yapan Tiye, öldükten sonra tekrar dirileceğine inanıldığı bir dönemde yaşamış bu sebeple de bedeni mumyalanmıştır.

Dünyada ilk kez Mısır'da erkekler yanında kadınlar da hükümdar olabiliyordu.

Babasının hükümdar olduğu dönemde Tiye, çok geniş coğrafyalara yayılmış döneminde "Muhteşem, Büyük" olarak adlandırılmıştır.

Aynı zamanda Tutankamon'un büyük annesi de olan Tiye 1922 yılında mezarı bulunmuş ve arkeoloji açısından oldukça önemlidir.

SAÇLARI ÇOK DÜZGÜN KORUNMUŞ

Kazılarda Mısır'da Firavunlar çağına ait (Golden City) olarak bir kent ortaya çıkarılmış Firavun dönemindeki mumyalar sergilenmiştir. Bunlar arasında en dikkati çeken gür saçları ile Kraliçe Tiye'nin mumyasıdır. Mumya 1898 yılında bulunmuştur. Gür saçlarının sebebi arkeologlar tarafından şöyle tanımlanmıştır:

"Tiye'nin Mısır tarihinde çok etkili kişi olması ve çok özenli mumyalanmasından ileri gelmektedir."

2010 tarihinde Tiye'nin mumyasından alınan örnekler DNA araştırması ile doğrulanmıştır.

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