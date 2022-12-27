Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem

Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.
Açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Güney Sina vilayetinin Et-Tur kenti olduğu aktarıldı.
Yerin 9,61 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Mısır medyasında, depremin başkent Kahire'de de hissedildiği kaydedildi.
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