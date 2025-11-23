Yarışmanın hemen ardından Fatima Bosch’un zaferi için en çok konuşulan iddia “baba torpili” oldu.

İddiaya göre Bosch’un babası Bernardo Bosch, Miss Universe’in CEO’su Raul Rocha ile yakın iş ilişkisine sahip.

Bu ilişki, bazı çevreler tarafından Fatima’nın birinciliğinin en güçlü açıklaması olarak gösterildi.

Bu iddiaları doğrulayan resmi bir belge henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ancak 25 yaşındaki Fatima Bosch’un babasının etkisiyle kazandığı yönündeki şüpheler geniş yankı uyandırdı.

İddiaları destekleyen bir başka unsur ise 30 finalistinin “önceden belirlendiği” yönündeki söylentilerdi. Bazı gözlemcilere göre bu durum, jüri üyelerinin toplu istifalarına neden oldu.

Özellikle “kişisel nedenler” gerekçesiyle çekilen jüri üyelerinin varlığı şüpheleri artırdı.Yarışmadan önce jüri üyesi Omar Harfouch sosyal medyada dikkat çekici iddialar ortaya attı.

Harfouch’a göre taç kimin olacağı finalden tam 24 saat önce belliydi. Harfouch, Rocha ve oğlunun kendisine “Fatima’ya oy vermesi” için baskı yaptığını iddia etti.

Söylentiye göre Bernardo Bosch, Harfouch’a "ticari ilişkilerin yarışmanın sonucuna etkisi olduğunu" vurgulayarak “Bizim ticari işlerimiz açısından onun kazanmasını sağlamak çok önemli" demişti.

Harfouch’a göre Rocha’nın oğlu da bu hedef için aktif rol aldı.Final öncesi jüriden ayrılan tek isim Harfouch değildi; Claude Makalele ile Prenses Camilla di Borbone da çekildiklerini duyurdu.

2025 Miss Universe yarışması artık Fatima Bosch’un tacı ve “azarlama olayı”ndan çok; babasının ilişkileri, jüri istifaları ve torpil iddialarıyla konuşulmaya devam ediyor.