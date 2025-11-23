Yarışmanın hemen ardından Fatima Bosch’un zaferi için en çok konuşulan iddia “baba torpili” oldu.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 1

İddiaya göre Bosch’un babası Bernardo Bosch, Miss Universe’in CEO’su Raul Rocha ile yakın iş ilişkisine sahip.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 2

Bu ilişki, bazı çevreler tarafından Fatima’nın birinciliğinin en güçlü açıklaması olarak gösterildi.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 3

Bu iddiaları doğrulayan resmi bir belge henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ancak 25 yaşındaki Fatima Bosch’un babasının etkisiyle kazandığı yönündeki şüpheler geniş yankı uyandırdı.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 4

İddiaları destekleyen bir başka unsur ise 30 finalistinin “önceden belirlendiği” yönündeki söylentilerdi. Bazı gözlemcilere göre bu durum, jüri üyelerinin toplu istifalarına neden oldu.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 5

Özellikle “kişisel nedenler” gerekçesiyle çekilen jüri üyelerinin varlığı şüpheleri artırdı.Yarışmadan önce jüri üyesi Omar Harfouch sosyal medyada dikkat çekici iddialar ortaya attı.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 6

Harfouch’a göre taç kimin olacağı finalden tam 24 saat önce belliydi. Harfouch, Rocha ve oğlunun kendisine “Fatima’ya oy vermesi” için baskı yaptığını iddia etti.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 7

Söylentiye göre Bernardo Bosch, Harfouch’a "ticari ilişkilerin yarışmanın sonucuna etkisi olduğunu" vurgulayarak “Bizim ticari işlerimiz açısından onun kazanmasını sağlamak çok önemli" demişti.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 8

Harfouch’a göre Rocha’nın oğlu da bu hedef için aktif rol aldı.Final öncesi jüriden ayrılan tek isim Harfouch değildi; Claude Makalele ile Prenses Camilla di Borbone da çekildiklerini duyurdu.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 9

2025 Miss Universe yarışması artık Fatima Bosch’un tacı ve “azarlama olayı”ndan çok; babasının ilişkileri, jüri istifaları ve torpil iddialarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 10

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 11

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 12

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 13

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 14

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 15

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 16

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 17

Miss Universe güzeli Fatima Bosch tacı aldı ama şaibe kalkmadı! Baba torpili mi, yetenek mi? ‘24 saat önce belliydi’ iddiası - Resim : 18

‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremedi‘Aptal’ denilen Meksikalı Fatima Bosch ‘Kainat güzeli’ oldu: Türkiye güzeli Ceren Arslan ilk 30’a giremediMagazin
Hürrem Sultan gibi sahneye çıktı: Türkiye güzeli Ceren Arslan Kainat Güzellik Yarışması'na damga vurdu!Hürrem Sultan gibi sahneye çıktı: Türkiye güzeli Ceren Arslan Kainat Güzellik Yarışması'na damga vurdu!Magazin
Miss Universe Güzellik Yarışması'nda hile iddiası: İki jüri istifa ettiMiss Universe Güzellik Yarışması'nda hile iddiası: İki jüri istifa ettiGündem