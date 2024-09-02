Miss Universe Nijerya'nın kazananı belli oldu

Milliyet tartışması nedeniyle hakkında soruşturma açılan eski Güney Afrika Güzeli, cumartesi günü yerel saatle Nijerya Güzeli seçildi ve güzellik kraliçesi için zorlu birkaç hafta geride kaldı.

Güney Afrika'da Nijeryalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Chidimma Adetshina, Güney Afrika'daki yabancı karşıtı duyguları açığa çıkaran tepkilerin ardından "ailemin güvenliği için yarışmadan çekiliyorum" açıklamasında bulunarak Nijerya'ya taşınmıştı.

Chidimma Adetshina muradına erdi

23 yaşındaki sporcu, Nijerya'nın başkenti Lagos'ta taç giyme töreninden dakikalar sonra AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu yolculuk benim için zorlu bir yolculuktu ve kendimle gurur duyuyorum. Sevgi ve destek için gerçekten minnettarım. Bu her zaman istediğim bir şeydi ve bunu başarmak için ikinci bir şansım olduğu için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı.