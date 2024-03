Miss World Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Miss World 2024 dün akşam Hindistan’ın en büyük şehri Mumbai’da düzenlenen törenle gerçekleşti. 71’inci kez düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik için finale Çek Cumhuriyeti, Botswana, Trinidad ve Tobago, Lübnan’dan dört kadın kaldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI BELLİ OLDU

71. Miss World Güzellik Yarışması’nın birincisi yani dünyanın en güzel kadını Çek Cumhuriyeti’nden Krystyna Pyszkova oldu. 25 yaşındaki Hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova, 111 rakibini arkasında bırakarak birinci seçildi. Yarışmada ülkemizi temsil eden ‘Miss Turkey 2022’ birincisi Nursena Say ise 71. Miss World Güzellik Yarışması’nda derece elde edemedi.

KAMPA GİRMİŞTİ

Nursena Say, Miss World 2024 için Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampa girmişti. Say, “Heyecanla beklediğim an nihayet geldi. 71. Miss World için Hindistan’ın Delhi kentine uçuyorum. Destek olan ve yanımda olan herkese minnettarım. Güzel ülkemiz Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ümidiyle.” şeklinde konuşmuştu. 2022 senesinde 'Miss Turkey' şampiyonu olan 26 yaşındaki tescilli güzelimiz, kamp sürecini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

​​​​​​​