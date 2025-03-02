Mistral AI, ChatGPT ve DeepSeek'e maydan okuyor

Son dönemde, mobil uygulama mağazalarında kullanıma sunulan sohbet asistanı Le Chat, özellikle Fransa'da büyük ilgi gördü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki AI Eylem Zirvesi öncesinde bir televizyon röportajında, "OpenAI'nin ChatGPT'si yerine, Mistral tarafından geliştirilen Le Chat'i indirin" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

MİSTRAL AI NEDİR?

2023 yılında kurulan Mistral AI, "sınırdaki yapay zekayı herkesin eline vermek" misyonuyla yola çıktı. Şirket, yapay zekada açıklığı savunarak, OpenAI'ye alternatif olmayı hedefliyor. ChatGPT'ye alternatif olarak geliştirilen sohbet asistanı Le Chat, artık iOS ve Android platformlarında da mevcut.

Mobil sürümünün piyasaya sürülmesinin ardından iki hafta içinde 1 milyon indirmeye ulaşarak, Fransa'da iOS App Store'da ücretsiz indirmelerde birinci sıraya yerleşti.

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Mistral AI'nin model yelpazesi şu şekilde:

Pixtral Large: 2024 yılında Pixtral ailesine eklenen yeni multimodal model.

2024 yılında Pixtral ailesine eklenen yeni multimodal model. Mistral Large 2: Mistral Large'ın yerini alan ana büyük dil modeli.

Mistral Large'ın yerini alan ana büyük dil modeli. Codestral: Kod için üretilen yapay zeka modeli.

Kod için üretilen yapay zeka modeli. Les Ministraux: Telefonlar gibi uç cihazlar için optimize edilmiş model ailesi.

Telefonlar gibi uç cihazlar için optimize edilmiş model ailesi. Mistral Saba: Arapça diline odaklanan model.

MİSTRAL AI'NİN ÜÇ KURUCUSU

Mstral Al kurucularının üçü de Paris'te önemli operasyonlara sahip büyük ABD teknoloji şirketlerinde yapay zeka araştırma geçmişine sahip.

CEO Arthur Mensch, Google'ın DeepMind'ında çalıştı; CTO Timothée Lacroix ve baş bilim sorumlusu Guillaume Lample ise Meta'da görev aldı. Kurucu danışmanlar arasında sağlık sigortası girişimi Alan'dan Jean-Charles Samuelian-Werve ve Charles Gorintin ile eski dijital bakan Cédric O bulunuyor. Cédric O'nun önceki rolü nedeniyle bu durum bazı tartışmalara yol açtı.

MİSTRAL AI MODELLERİ AÇIK KAYNAK MI?

Mistral AI, premier modellerinin ağırlıklarını ticari amaçlar için erişilebilir kılmıyor. Ancak, Apache 2.0 lisansı altında ağırlık erişimi sağladığı ücretsiz modelleri de bulunuyor. Ücretsiz modeller arasında, Nvidia ile işbirliği içinde geliştirilen ve 2024 yılında açık kaynaklı hale getirilen Mistral NeMo gibi araştırma modelleri yer alıyor.

Açık kaynak nedir?

MİSTRAL AI NASIL PARA KAZANIYOR?

Mistral AI'nin birçok ürünü ücretsiz veya ücretsiz katmanlara sahip olsa da, şirket Le Chat'in ücretli katmanlarından gelir elde etmeyi planlıyor. Şubat 2025'te tanıtılan Le Chat'in Pro planı, aylık 14,99 dolar olarak fiyatlandırıldı. B2B tarafında ise, Mistral AI premier modellerini kullanım bazlı fiyatlandırma ile API'ler aracılığıyla ticarileştiriyor. Şirket, ayrıca stratejik ortaklıklarından da önemli bir gelir elde ediyor.

MİSTRAL AI'NİN ORTAKLIKLARI

2024 yılında Mistral AI, Microsoft ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde, şirketin yapay zeka modelleri Microsoft'un Azure platformunda sunulacak ve Le Chat asistanı, ChatGPT tarzında piyasaya sürülecek.

Ocak 2025'te Mistral AI, Agence France-Presse (AFP) ile bir anlaşma yaparak, Le Chat'in 1983'ten bu yana AFP'nin tüm metin arşivine erişim sağlamasını sağladı.

Ayrıca, Fransa ordusu, Alman savunma teknoloji girişimi Helsing, IBM, Orange ve Stellantis gibi kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurdu.

MİSTRAL AI BUGÜNE KADAR NE KADAR FON TOPLADI?

Şubat 2025 itibarıyla, Mistral AI yaklaşık 1 milyar euro sermaye toplamayı başardı.

Haziran 2023'te, ilk modellerini piyasaya sürmeden önce, Mistral AI, Lightspeed Venture Partners liderliğinde 112 milyon dolarlık bir fon turu gerçekleştirdi. Bu tur, o dönemde bir aylık olan girişimi 260 milyon dolar değerlemeye ulaştırdı. Altı ay sonra iseşirket 385 milyon euro tutarında bir Seri A turunu kapattı ve 2 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu tur, Andreessen Horowitz liderliğinde gerçekleşti ve mevcut yatırımcıların katılımıyla yapıldı. Bu finansman turu, Mistral AI'nin gelişimini hızlandırarak, yapay zeka alanında Avrupa'nın en güçlü oyuncularından biri olmasını sağladı.

ŞİRKETİN GELECEK VİZYONU

Mistral AI, küresel pazardaki etkisini artırmak ve OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind gibi büyük rakipleriyle daha etkin bir şekilde rekabet edebilmek amacıyla yeni ürünler geliştirmeye odaklanıyor.

Şirket, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için optimize edilmiş yapay zeka çözümleri sunmayı hedefliyor. Le Chat’in daha gelişmiş sürümleri, kodlama alanında Codestral’ın yeni versiyonları ve çok dilli yapay zeka modellerinin yaygınlaştırılması, şirketin önümüzdeki dönemde öne çıkacak projeleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Avrupa merkezli yapay zeka girişimlerine yatırım yaparak ekosistemini genişletmeyi planlıyor.

Fransa hükümeti ve Avrupa Birliği'nin Mistral AI gibi şirketleri desteklemesi, kıtanın ABD ve Çin merkezli yapay zeka devleri karşısında rekabet gücünü artırmasına yardımcı olabilir.