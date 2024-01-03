MİT, ABD zırhlısının önünde poz veren PKK'lıyı 200 km derinde indirdi

Kaynak: AA
MİT, ABD zırhlısının önünde poz veren PKK'lıyı 200 km derinde indirdi
MİT, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe altına aldı.

MİT, gerçekleştirdiği operasyonla, ABD zırhlısının önünde verdiği pozla hatırlanan terörist Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini yapan Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu aktarıldı.

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