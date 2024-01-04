ABD 10 yıl daha Orta Doğu’da kalacak. İki ülke sessizce anlaştı

CNN’de yer alan habere göre, ABD ve Katar, El Udeyd Hava Üssü’nde bulunan ABD askeri varlığının 10 yıl daha devam etmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

10 BİNDEN FAZLA ASKER BARINDIRABİLİYOR

CNN, bu anlaşma ile ilgili haberinde, ABD’nin Katar’a olan bağımlılığını vurguladı. Katar’ın, Gazze ve Venezuela’da tutuklu bulunan Amerikalıların serbest kalmasına aracılık ettiği ifade edildi. Orta Doğu’daki en büyük ABD askeri üssü olan ve 10 binden fazla ABD askerinin konaklayabileceği El Udeyd Hava Üssü, Aralık ayında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından ziyaret edilmişti.

ABD ve Katar arasındaki anlaşma, Biden yönetimi tarafından resmen duyurulmadı. CNN, bunun sebebini, “Katar’ın Hamas liderlerine ev sahipliği yaptığı için eleştirildiği bir zamanda gerçekleşen bir anlaşma olması” şeklinde açıkladı.

BİDEN İLE KATAR ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ ANCAK ANLAŞMAYA VARDILAR

Katarlı yetkililer, eleştirilerin geldiği sırada, Hamas’ın Doha’da siyasi bir ofis açmasına izin vermenin, Obama döneminde ABD’nin isteği üzerine gerçekleştiğini söylemişlerdi. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar patlak verince, Katar’a yönelik eleştiriler de arttı.

Haberde, ABD Başkanı Biden’ın, Kasım ayında The Washington Post’ta yayımlanan bir makalede Katar’dan bahsetmediği, Mısır ve diğer Orta Doğu müttefiklerine değindiği belirtildi. Biden’ın ayrıca Gazze ve Venezuela’da esir alınan Amerikalıların serbest bırakılmasında Katar’ın oynadığı rolü de görmezden geldiği vurgulandı.

PENTAGON’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Pentagon da bu konuda CNN’in sorularını yanıtsız bıraktı. Afganistan’dan 2021 yılında ABD’nin ayrılması sırasında binlerce Afgan, Kabil’den Katar El Udeyd üssüne getirildi.

ABD askerleri, Biden’ın “tarihin en büyük ve en zorlu hava nakli operasyonlarından biri” olarak nitelendirdiği bu süreçte, büyük bir göçmen akınıyla baş etmeye çalıştı.

Katar, kendi bütçesinden ayırdığı bir fonla, üsteki tesislerin geliştirilmesi için milyarlarca dolar harcamayı taahhüt etti. El Udeyd üssü, 2003 yılında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ana hava üssü haline geldi.

Suudi Arabistan, Riyad’daki Prens Sultan Hava Üssü’nden ABD personelini ve askeri varlığını bu üsse taşıdı.

ABD Savunma Bakanı Austin, geçen ay üsse yaptığı ziyaret sırasında El Udeyd anlaşmasının uzatılmasını açıklamadı. Sadece ABD ve Katar’ın, ikili savunma ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için resmi olarak adım atacaklarını belirtti.

Austin, “Katar’ın El Udeyd Hava Üssü’ndeki kapasitesini artırmak için yaptığı katkı taahhüdüyle, gerekeni yapacağız. Bu girişim, her iki ülkenin de gelecek yıllarda güç kazanmasını sağlayacaktır” dedi.