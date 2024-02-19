MİT Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim. 15 Temmuz'dan 4 ay önce darbe olacağını bilen isimden flaş çıkış

Kaynak: Gerçek Gündem
MİT Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim. 15 Temmuz'dan 4 ay önce darbe olacağını bilen isimden flaş çıkış
Nurettin Veren, katıldığı televizyon programında, MİT, Genelkurmay ve savcılara çağrıda bulundu. “Bu programdan sonra MİT, Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın, benden bilgi ve belge istesinler. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim."

Bir dönem FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Nurettin Veren, katıldığı televizyon programında MİT, Genelkurmay ve savcılara çağrıda bulundu.

KRT'de canlı yayında konuşan eski Yeniakit yazarı Veren, "2007'de Genelkurmay'da FETÖ'nün darbe yapacağı yönünde ifade verdim. 200'e yakın hayalet imamın ismini ve resmini verdim. Bu programdan sonra MİT, Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın, benden bilgi ve belge istesinler. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim" diye konuştu.

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FETÖ'YÜ CIA İLE ORTAKLIK YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI

2005 yılında Fethullah Gülen'i CIA ile ortaklık etmekle ve Türkiye'nin aleyhinde çeşitli faaliyetlerde bulunmakla suçlayan Veren'in, ABD'nin Truva Atı Fethullah Gülen hareketi-Kuşatma adında bir kitabı da bulunuyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 4 ay önce darbe olacağını yazan Veren, bir dönem eski adı İşçi Partisi olan Vatan Partisi'ne üyeydi.

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