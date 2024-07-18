MİT PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MİT PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti

MİT'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı ortak operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi. Operasyonda Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalanarak tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresini çökertti. MİT’in yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı.

Topaloğlu’nun illegal yollarla Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Topaloğlu’nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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