Mitingde atılan slogan Özgür Özel’i çileden çıkardı. ‘Evladım o mesajı mı verdik şimdi?’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Foça, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Memenen ilçelerinde mitingler düzenledi.

Foça'da Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Özel, partisinin Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı'yı tanıtarak, ilçenin ilk kadın belediye başkan adayı olduğunun altını çizdi.

“EVLADIM O MESAJI MI VERDİK ŞİMDİ?”

Konuşması esansında kalabalıktan bir kişinin, “İnadına CHP inadına sol” sloganı atması üzerine sinirlenen Özel, “Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi. Bu seçim; pahalılıktan bıkmış, bıçak kemiğe dayanmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi. Slogancıyı değiştirin” diyerek espirili bir dille tepki gösterdi.

Özel, daha sonrada gülümseyerek, “İlk o sloganı attıran arkadaş, paragraf sorusu gibi önce beni dinleyeceksin, sonra ona göre sloganı attıracaksın. Ondan sonra olacak slogan; ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ olur” ifadelerini kullandı.