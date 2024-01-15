MİT'ten 9 askerin şehit olduğu yerde flaş operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i öldürdü.

ÇOK SAYIDA HAİN SALDIRININ FAİLİYDİ

Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında birçok saldırıya katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı planlayarak bizzat katıldı.

MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı. MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen'in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı.

TSK VE MİT KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Hülya Mercen'in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e haber verdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.