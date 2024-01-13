MİT'ten müthiş operasyon. PKK'ya eleman sağlayan terörist etkisiz hale getirildi

Yakın takibe alınan terörist Faik Aydın’ın Avrupa’da faaliyet içinde olduğu tespit edildi. MİT’in etkin istihbarat ağı sayesinde Avrupa’da yaptığı örgütsel faaliyetler ortaya çıkarıldı. Aydın’ın Irak’a geçmesinin ardından Süleymaniye’de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi.

Faik Aydın için operasyon kararı alındı. "Renas Raperin" kod adlı Faik Aydın Türkiye’nin 160 km ötesinde Irak’ta etkisiz hale getirildi.

AVRUPA'DA PKK ADINA FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Aydın, terör örgütü PKK/KCK’nın Avrupa’daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalarında yer aldı. Son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK/KCK adına Avrupa’da terörist toplama çalışmaları yaptı. Aydın Avrupa’daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Kuzey Irak’a geçerek örgütün silahlı kadrosuna katıldı.

FAİK AYDIN KİMDİR?

Faik Aydın, Türkiye’de PKK’nın şehir ve gençlik yapılanmalarında aktif bir şekilde rol aldı. Daha sonra örgütsel faaliyetlerine Avrupa’da devam etti. 2015 yılına kadar PKK/KCK’nın özellikle Fransa’daki gençlik ve toplumsal alan çalışmalara katıldı.

Ağustos 2015’te Irak’a geçerek örgütün kırsal kadrolarında görev almaya başladı. Aydın, Irak'ın Asos kentinde sözde Mazlum Doğan Akademilerinde eğitim aldı. PKK/KCK’ya yeni katılan unsurlara ideolojik eğitimler verdi. Son olarak ise Kerkük eyaletine bağlı Süleymaniye/Çemçemal kırsalında bulunan sözde Yılmaz Dersim Taburuna katıldı.

Muş Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla alınmış tutuklama/yakalama kaydı bulunan terörist Faik Aydın’ın, örgüt içerisinde kritik görevlere getirilmesinin beklendiği tespit edildi.

Faik Aydın’ın kardeşlerinden "Ferhat" kod adlı Saygı Aydın, 2014-2018 yılları arasında Erzurum’da gerçekleşen terör olaylarında aktif bir şekilde görev alıyordu. Saygı Aydın, 2018’de etkisiz hale getirilmişti. Aydın’ın diğer kardeşlerinden "Renas" kod adlı Ferhat Aydın ise 2013-2014 yıllarında PKK/YPG bünyesindeyken Suriye’de ölmüştü. Aydın ailesinin PKK/KCK nezdinde “değer ailesi” olarak görüldüğü öğrenildi.