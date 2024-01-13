Saldırı hazırlığındaki 9 terörist böyle öldürüldü. MSB operasyon görüntülerini paylaştı

Kaynak: DHA
Saldırı hazırlığındaki 9 terörist böyle öldürüldü. MSB operasyon görüntülerini paylaştı
Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası bölgede operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca operasyon görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca operasyon görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi.

Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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