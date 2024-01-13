Saldırı hazırlığındaki 9 terörist böyle öldürüldü. MSB operasyon görüntülerini paylaştı

Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası bölgede operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca operasyon görüntülerini paylaştı.