MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon. Mahmur Kampı sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon. Mahmur Kampı sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/KKC'ya yönelik Irak'ta yapılan operasyonda Mahmur Kampı sözde sorumlusu Akıncı etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/KCK Mahmur kampı sözde Genel Sorumlusu "Adıl Mardin" kod adlı Azad Akıncı''yı Irak'ın Mahmur bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT sınır dışı nokta operasyonlarına dur durak vermeden devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre kırmızı kategoride yer alan PKK’lı terörist Azad Akıncı, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT yaptığı son çalışmada terörist Akıncı’nın yerini belirledi. Türkiye sınırına 160 km derinlikte olan Mahmur Kampı’nda Azad Akıncı’yı adım adım takip eden MİT uygun zamanda teröristi etkisiz hale getirildi.

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