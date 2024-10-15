MİT'ten sınır ötesi operasyon! El Kaide'ye darbe

Baykara, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna yönelik saldırılarda yer almıştı.

MİT, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı bir Afrika ülkesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye'de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik beş saldırı ve Taka şehrinde üç bombalı saldırı düzenledi. Türkiye'de hassas noktalara yönelik eylemler planladı.

El Kaide üyesi Ahmet Baykara, ifadesinde sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti. Ayrıca, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya yönelik planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişileri de açıkladı.