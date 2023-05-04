Mobilya atölyesi alev alev

Kartal’da mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Mobilya atölyesi alev alev

İHA'nın haberine göre, olay saat 04.00 sularında Karlıktepe Mahallesi, Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde mobilya atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de olay yerine yönlendirildi.

Büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Öncül Tektaş, “Akşam sporundan döndüm. Bir şeyler atıştırıyordum. Birden sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkınca ufak bir ateş gördüm. Biri ateş yakıyor zannettim. Daha sonra alev topu ikiye bölününce itfaiyeden arkadaşları aradım" diye konuştu.

Tektaş "Arkadaşlar zamanında geldi ama yerin girişini bulamadılar. Kapıları kırmaya çalıştılar. Kırılmadı. Yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin edemediler. Ancak yağmurun da etkisiyle biraz daha toparlandı. Arkadaşlar gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda söndürülür” dedi.

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