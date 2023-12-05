Mobilya mağazası alev alev yandı

Bursa'nın Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan mobilya satış dükkanında saat 21.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangını ekipler, 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, etkilenen olmazken dükkânda maddî zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.