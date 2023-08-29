Molde maçı sonrası Sergio Ramos Galatasaray'da. Maaşı belli oldu

Galatasaray, Molde maçına saatler kala yılın bombasını patlattı. Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Sarı Kırmızılılar Ramos'u renklerine katacak.

Molde maçı sonrası Sergio Ramos Galatasaray'da. Maaşı belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-3 mağlup ettiği Norveç ekibi Molde'yi bu akşam evinde konuk ediyor.

Rakibini eleyerek 2019-2020 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlayan Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek transferde mutlu sona ulaştı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray son olarak Franszı devi PSG formasını giyen İspanyol efsanevi stoper Sergio Ramos'u kadrosuna kattı.

Ramos'un sarı-kırmızılı ekibin +1 senelik sözleşmeye de 'tamam' dediği öne sürülürken Galatasaray'ın 37 yaşındaki dünya yıldızına sunduğu teklifte 500 bin euro daha iyileştirme yapacağı ve sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro önererek imza attırmaya çalışacağı ileri sürüldü.

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