Molde maçı sonrası Sergio Ramos Galatasaray'da. Maaşı belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-3 mağlup ettiği Norveç ekibi Molde'yi bu akşam evinde konuk ediyor.

Rakibini eleyerek 2019-2020 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlayan Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek transferde mutlu sona ulaştı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray son olarak Franszı devi PSG formasını giyen İspanyol efsanevi stoper Sergio Ramos'u kadrosuna kattı.

Ramos'un sarı-kırmızılı ekibin +1 senelik sözleşmeye de 'tamam' dediği öne sürülürken Galatasaray'ın 37 yaşındaki dünya yıldızına sunduğu teklifte 500 bin euro daha iyileştirme yapacağı ve sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro önererek imza attırmaya çalışacağı ileri sürüldü.