Moldova, kimi taklit ediyor?

Moldova Cumhuriyeti’nin iki otonom bölgesinden birisi olan Gagavuzya’nın genç kadın başkanı Yevgenya Aleksandrovna Gutsul, aylardır devam eden gözaltı süreci sonunda, muhalefet partisi olan “Şor’u finanse etmek” suçundan yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gagavuzya Başkanı’nın yanı sıra “Şor” partisinin eski sekreteri Svetlana Popan da 6 yıl hapis cezası aldı. Bu arada kararın verildiği mahkeme salonuna sadece Moldova iktidar partisi medyasının mensupları alındı!

ocdatv’den Okay Deprem’in haberine göre Romanya vatandaşı olan mevcut Moldova cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun iktidara gelmesinden sonra TransDinyester ve Gagavuzya Otonom Bölgesi’ne baskı politikası sürdürülüyor.

***

Gutsul ve Popan hakkında verilen mahkûmiyet kararlarına ilk tepki Rusya Federasyonu’ndan geldi. Rusya Devlet Başkanı’nın basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Gutsul'un cezası hakkında “siyasi saikli bir karar ve yetkililerin seçim kampanyası sırasında siyasi muhaliflere uyguladığı yasadışı baskının bir örneğidir." dedi.

Gutsul’un tutuklanması sonra bir basın toplantısı düzenleyen Gagavuzya Yürütme Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Yuri Kuznetsov, Gagauzya Başkanı’nın ilk resmi ziyaretini, Dışişleri Bakanı ile görüştüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmış olduğuna dikkat çekerek; o zamandan beri Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Gagavuzya'ya açıkça destek veren televizyon kanallarına kadar somut destek sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Gutsul’un seçilmesinin ardından ikinci ziyaretini ise Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiğini hatırlatan Kuznetsov, Başkan’ın Rusya’da Putin’in yanı sıra ve farklı eyaletlerin valileriyle de görüşmeler yaptığını söyledi “eminim ki gerçekler gür bir sesle duyulacaktır" dedi!

Moldova'nın eski cumhurbaşkanlarından Sosyalist Parti’nin lideri İgor Dodon ise Gagavuzya Başkanı Gutsul'a verilen cezayı sert bir şekilde kınayarak, kararı “Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu'nun kişisel çıkarlarına hizmet eden ‘reform edilmiş’ bir adalet sisteminin sonucu” biçiminde nitelendirip "sözde adalet reformunun sonucu bir kadın, bir anne ve de halk tarafından seçilmiş bir lider için 7 yıl hapis cezası..." şeklinde konuştu.

“Yargı sisteminin ve siyasi polisin şu anda kişisel intikam aracı olarak kullanıldığını” söyleyen İgor Todon, "Sandu, kendi komplekslerinin ve kendisine ait olmayan her türlü başarıya duyduğu kıskançlığın intikamını alıyor. Ülkede halkın ihtiyaçlarından tamamen kopuk insanlar bir otokratik yönetim kurdu” dedi ve genel seçim tarihi olan 28 Eylül’ü de “Moldova'yı kurtarma şansı olan gün” olarak nitelendirdi.

***

Görüldüğü gibi, Türkiye’nin kuruluş felsefesinin iktidar partileri ve liderleri tarafından tartışılması, sadece Orta Doğu’da değil, Balkanlar’da da Türkiye’nin desteklediği Türkler aleyhinde kararlar alınmasına sebep oluyor.

Türkiye bu kararlara karşı bu yazının yazıldığı saate kadar ses çıkaramadı! Dışişleri Bakanlığı bir şey diyecek olsa, Moldova yöneticileri, “Siz önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarını ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hangi gerekçelerle tutukladığınızı açıklayın. Cezaevinde rahatsızlanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a neden ikide bir kemik iliğini alarak işkence ediyorsunuz?” yolunda karşılık verecekler diye mi tepki göstermekte gecikti...

***

Bu arada, İrlanda, Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile maçını takip etmek isteyen TRT muhabirlerine vize vermedi!

Haber, TRT Spor’un canlı yayınında, sunucu tarafından açıklandı!

Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet ilk defa yaşanıyor...

Moldova, Gagauzya’nın Türk liderini Türkiye ile ilişkileri yüzünden 7 yıl hapse mahkûm ediyor, İrlanda ise Beşiktaş’ın maçını takip etmek isteyen TRT muhabirlerine vize vermiyor!

İtibar dedikleri bu muydu?

Yoksa Moldova hükümeti, muhalefeti bastırmak için AKP iktidarını mı taklit ediyor? Yoksa Almanya da bizi kıskanıyor mu?