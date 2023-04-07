Moldova artık Rus gazını istemiyor

Editör: Özlem Kıral

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Moldova artık Yunanistan'dan doğal gaz alıyor. Moldovalı devlet kuruluşu Energocom'a göre, doğusunda Ukrayna ve AB ve NATO üyesi Romanya ile sınırı olan ve nispeten fakir ülke, Yunan devlet kuruluşu DEPA Commercial ile bir çerçeve anlaşma imzaladı. Moldova, gaz ithalatı ve enerji için neredeyse tamamen Rus gaz şirketi Gazprom'a bağımlıydı. Doğal gaz arzı, Moldova ile Rusya arasında sık sık anlaşmazlıklara yol açtı. Geçen ay Moldova, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası'ndan alınan krediler sayesinde Avrupa'daki tedarikleri güvence altına aldı.