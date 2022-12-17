Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı Moldova da nasibini aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1. yılına yaklaşırken, Rus güçlerinin saldırıları sürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus güçlerince, sabah saatlerinde, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında, Harkiv, Herson, Kriviy Rih şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu, siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve bazı kentlere saldırı düzenlemesi sonucu enerji altyapısı büyük zarar gördü. Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucunda, enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle Moldova'nın Laloveni kentinde de elektrik kesintileri yaşandı.