‘Moloz’ tartışmasında kan döküldü! Mimar yönetici komşusunu öldürdü

Cinayet, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta yaşandı. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma kısa sürede dönüştüğü kavgada D.E.A., tabancasıyla Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TABANCASIYLA GİDİP TESLİM OLDU

D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

D.E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.