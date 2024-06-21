‘Moloz’ tartışmasında kan döküldü! Mimar yönetici komşusunu öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Moloz’ tartışmasında kan döküldü! Mimar yönetici komşusunu öldürdü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde oturduğu apartmanın yöneticisi mimar D.E.A. (43) tarafından binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan oto tamircisi Hüseyin Akıncı (38) hayatını kaybetti.

Cinayet, dün saat 21.30 sıralarında 6189/2 Sokak'ta yaşandı. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma kısa sürede dönüştüğü kavgada D.E.A., tabancasıyla Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akıncı, kaldırıldığı öze hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TABANCASIYLA GİDİP TESLİM OLDU

D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

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D.E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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