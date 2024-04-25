Sosyal medya tartışması 19 yaşındaki gencin cinayete kurban gitmesiyle sonuçlandı

Olay, 12 Nisan tarihinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Arda Yücel Ekşioğlu (19) ile Y.T. isimli kişi, sosyal medya üzerinden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 17 yaşındaki C.Ş. ve Y.T., kar maskelerini takarak çalıntı bir motosiklet ile Ekşioğlu'nun bulunduğu kahvehaneye gitti. Y.T., kahvehaneye ateş ederek Ekşioğlu'nu ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA VE YAKALAMA OPERASYONU

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ekşioğlu, 20 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki şüphelinin şehir dışına kaçtığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. ise Sakarya'da yakalandı. Cinayet zanlılarının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 6 kişi ise İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

MAHKEME KARARI

İfadeleri alınan 8 şüpheli bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkan Y.T. ve C.Ş., "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken E.Ö. ve İ.K.T. serbest bırakıldı. Ayrıca İ.A., M.İ.G. ve R.Ç. "Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME SUÇU

"Suç delillerini gizleme değiştirme veya yok etme" suçuna karıştığı tespit edilen A.Ö. ve A.U.Ş. da yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri sonrası yarın adliyeye sevk edilecek.