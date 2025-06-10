Monaco'da Mike James krizi: Ayrılmak istiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Monaco'da Mike James krizi: Ayrılmak istiyor

Monaco'nun süresiz kadro dışı bıraktığı Amerikalı oyun kurucusu Mike James’in karara tepki göstererek kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi.

Monaco'da takım içi kurallara uymadığı iddiasıyla süresiz kadro dışı kalan oyun kurucusu Mike James’in durumundan rahatsız olduğu belirtildi.

BasketNews’in haberine göre, Mike James kendisine verilen kadro dışı cezasının gerekçesine katılmıyor ve ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor.

34 yaşındaki oyuncu, yaşanan olayda suçsuz olduğunu ve kulübün olayı yeterince araştırmadan, ani ve ağır bir kararla hareket ettiğini düşünüyor.

Fransız kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan James'in Olympiacos'un da gündeminde olduğu iddia edildi.

Mike James'in Monaco’da gittiği bir restoranda kavgaya karıştığı ve kavganın ardından James'in, olay yerine gelen polislere hakaret ettiği ve bunun sonucunda kadro dışı bırakıldığı söylenmişti.

Mike James bu yüzden kadro dışı kalmışMike James bu yüzden kadro dışı kalmış

Monaco Mike James'i kadro dışı bıraktıMonaco Mike James'i kadro dışı bıraktı

Son Haberler
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!
New York borsası karışık başladı: Gözler ABD-Çin görüşmelerinde! (10 Haziran 2025)
New York borsası karışık başladı!
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı
Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?
Survivor’da nefes kesen düello! Batuhan’dan sonra ikinci finalist kim oldu?
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı
Beşiktaş'ın yaz programı belli oldu: Dört hazırlık maçı