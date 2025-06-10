Monaco'da Mike James krizi: Ayrılmak istiyor

Monaco'da takım içi kurallara uymadığı iddiasıyla süresiz kadro dışı kalan oyun kurucusu Mike James’in durumundan rahatsız olduğu belirtildi.

BasketNews’in haberine göre, Mike James kendisine verilen kadro dışı cezasının gerekçesine katılmıyor ve ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor.

34 yaşındaki oyuncu, yaşanan olayda suçsuz olduğunu ve kulübün olayı yeterince araştırmadan, ani ve ağır bir kararla hareket ettiğini düşünüyor.

Fransız kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan James'in Olympiacos'un da gündeminde olduğu iddia edildi.

Mike James'in Monaco’da gittiği bir restoranda kavgaya karıştığı ve kavganın ardından James'in, olay yerine gelen polislere hakaret ettiği ve bunun sonucunda kadro dışı bırakıldığı söylenmişti.

Mike James bu yüzden kadro dışı kalmış

Monaco Mike James'i kadro dışı bıraktı