Monica Bellucci ve Tim Burton aşk otelinde yakalandı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Monica Bellucci ve Tim Burton aşk otelinde yakalandı

Monica Bellucci ve Tim Burton, aylar sonra Paris’te el ele görüntülendi.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Monica Bellucci ve ünlü yönetmen Tim Burton’ın aşkı son sürat sürüyor. 59 yaşındaki Bellucci ve 69 yaşındaki Burton, 1 yıl önce aşklarını dosta düşmana duyurmuştu.

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Galalar ve etkinlikler dışında yan yana görüntü vermemeye çalışan çift, dün gece Paris’te el ele görüntülendi.

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Paris’in dünyaca ünlü Hotel Ritz'e girerken paparazzilere yakalanan ikili, hızlı adımlarla gazetecilerin yanından uzaklaştı.

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Monica Bellucci ve Tim Burton Roma Film Festivali'ndeki galaya el ele gelip aşklarını ilan ettiler...

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Aşıklar geçtiğimiz yıl Paris’te gazetecilere yakalanmış ve birlikte olduklarını açıklamak zorunda kalmışlardı.

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İtalyan güzel, Burton için “Hayatta nadir gerçekleşen karşılaşmalardan biri oldu. Evet ona aşığım” demişti. İtalyan güzel, Tim Burton tarafından yönetilen bir devam filmi olan ABD yapımı 'Beetlejuice 2'nin (Beter Böcek 2) oyuncu kadrosuna katılmıştı.

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Oyuncu Helena Bonham Carter ve Burton geçtiğimiz yıl 13 senelik beraberliklerini "dostça ayrılıyoruz" diyerek bitirmişti.

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Sinemanın ünlü çifti Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in 14 yıllık beraberliğin ardından 2013’te boşanma kararı almıştı.

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1999 yılında evlenen Bellucci ve Cassel'in Deva ve Leonie adlarında iki çocuğu var. 19 yaşındaki Deva Cassel şimdiden dünyanın en iyi modelleri arasında gösteriliyor.

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