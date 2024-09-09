Montella şaşırtan ilk 11 tercihinin nedenini açıkladı

Uluslar Ligi’ndeki ikinci mücadelesinde İzlanda’yı konuk edecek olan millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella mücadeleye az bir zaman kala açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam şu sözleri sarf etti:

"Çok önemli bir tarihte olduğumuzu biliyoruz. Zamanında savaş verilirken milletimiz burada nasıl mücadele verdi biliyoruz. Hazırız, coşkuluyuz, herkesi sevindirmek için buradayız. Bütün futbolcularımızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Taraftarımızın da bu güzel atmosferde fazlasıyla bize güç katacaklarını biliyoruz"

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR"



"Taraftarımızın bu güzel atmosferde bize güç katacaklarını biliyoruz. En iyisini yapmaya çalışyorum her seferinde. Form durumlarını kontrol ederek ilk 11'i seçmeye çalışıyoruz. Umut var 11'de. Fiziksel olarak hazır durumda. Eren de bizimle. Hepimiz hazırız. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız"

Millilerin İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu