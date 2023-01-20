Juventus Monza'yı 2-1 yendi

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, sahasında Monza'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Allianz Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Juventus, 8. dakikada Kean ile öne geçti.
Monza bu gole 24. dakikada Valoti ile cevap verdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Juventus, Chiesa'nın 78. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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