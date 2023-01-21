Juventus'a tarihi ceza

İtalya Serie A devlerinden Juventus hakkındaki yolsuzluk davası sonuçlandı. İtalya Futbol Federasyonu Juventus'a 15 puan silme cezası verdi.

Juventus hakkında sermaye kazançlarının kullanımındaki yolsuzluk nedeniyle dava açılmıştı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre dava sonucunda 15 puanı silinen Juventus, 37 puanla ikinci sıradayken, puanı 22'ye düşünce 11. sıraya geriledi.

Mahkeme ayrıca dönemin sportif direktörü Paratici'ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene'ye 2 yıl, Cherubini'ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved'e 8 ay futboldan men cezası verdi.