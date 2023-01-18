Juventus'da yönetim de teknik direktör de değişti

Andrea Agnelli'nin kurulunun istifasının ardından yönetim değişikliğine giden Juventus'ta Gianluca Ferrero dönemi resmen başladı.



YÖNETİM DE DEĞİŞTİ

Juventus'ta gerçekleşen hissedarlar toplantısının ardından yönetim kurulu da belirlendi.



Juventus'tan yapılan açıklamada, Gianluca Ferrero'nun kulübün yeni başkanı olarak göreve başladı ve yeni yönetim kurulunun 2025 yılına kadar görevde kalacağı ifade edildi.



Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere bir önceki yönetim kurulu, geçtiğimiz yılın kasım ayında istifa etmişti.

İSTİFA SORUŞTURMA İLE BAĞLANTILI

İtalyan basınına göre, Andrea Agnelli ve yönetim kurulunu istifaya götüren süreç, kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı "Prisma" soruşturmasıyla bağlantılı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.