Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin ‘durağan’ not görünümünü değerlendirdi. Peki, Moody's Türkiye için ne karar verdi? Türkiye kredi notu kaç?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisini takvim dahilinde değerlendirdi. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak teyit edilirken, daha önce "durağan" olan not görünümü "pozitif"e yükseltildi.

Moody's açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edilmesinin yanı sıra, pozitif görünüme geçişin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de ortodoks para politikasına dönüş" olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu değişikliğin para politikasının güvenilirliğini artırdığı ve etkinliğini yeniden kazandığının bir göstergesi olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca, enflasyon dinamiklerindeki değişikliklere dikkat çekilen açıklamada, para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazanmanın işaretleri olduğu belirtildi. Moody's, parasal sıkılaştırmanın aynı zamanda Türkiye'nin dış dengesizliğini azaltma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yeniden yapılandırma olasılığını artırdığını ifade etti.

Öte yandan, açıklamada Türkiye'nin dış açığındaki azalmanın 2024'te daha da hızlanması beklenirken, ülkenin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere de değinildi. Moody's, mevcut para politikası duruşunun devam etmesi, büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizliklerin azalmasına dair kanıtların görülmesi durumunda Türkiye'nin notunun yükseltilebileceğini belirtti.

Açıklamada, pozitif görünümün dikkate alındığında ülkenin kredi notunun düşürülmesinin pek olası görünmediği ifade edildi. Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin son değerlendirmeyi 12 Ağustos 2022'de yapmış ve not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.