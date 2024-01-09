Mor Reyhan Çayı nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Mor Reyhan Çayı nelere iyi gelir
Mor reyhan çayı, Malatya’nın Arapgir ilçesinde yetişen, koku ve aromatik tadıyla yemeklerde de tercih edilen bir bitki. İşte çok az bilinen yararları...

MOR REYHAN ÇAYININ YARARLARI

Kötü huylu hücrelerin oluşumunu önler ve kanser riskini azaltır.

Metabolizmayı güçlendirir ve kilo verme sürecine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı korur.

Sindirim sistemini düzenler ve mide sağlığını iyileştirir.

Anti-inflamatuar özelliği sayesinde iltihabı azaltır ve ödem attırır.

Cilt ve saç sağlığını korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Vücudu rahatlatır, enerji verir ve halsizliği giderir.

Göz sağlığına iyi gelir ve A vitamini kaynağıdır.

Karaciğer dostudur ve detoks etkisi yapar.

Ağız ve diş sağlığını destekler ve ağız kokusunu giderir.

Sigarayı bırakma sürecinde olumlu etkileri vardır.

NASIL HAZIRLANIR?

Mor reyhan çayı, 10 dakikada kolayca hazırlanabilir. Mor reyhan çayı yapmak için, bir demet mor reyhan yaprağını yıkayın ve 8 bardak su ile kaynatın. Ayrı bir yerde, birkaç karanfil, bir çubuk tarçın ve isteğe bağlı olarak biraz şeker veya bal ile 2 bardak suyu 15 dakika kaynatın. Sonra bu karışımı mor reyhanlı suya ekleyin ve 10 dakika daha demleyin. Süzdükten sonra limon sıkarak içebilirsiniz. Faydalarından yararlanmak için, günde 2-3 bardak içmeniz yeterli olacaktır.

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