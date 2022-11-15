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İşte mor soğan ve süt karışımının mucizevi etkisi. Faydalarını duyanın ağzı açık kalıyor

Mor soğan ve süt karışımının faydalarını çok az insan biliyor. İşte mucizevi bir karışım olan bu ikilinin faydaları…

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:50
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Mor soğan ve süt karışımı mucizevi etki yaratıyor. Faydalarını say say bitmiyor

İşte mor soğan ve süt karışımının mucizevi etkisi. Faydalarını duyanın ağzı açık kalıyor
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Mor soğan ve süt karışımı birçok hastalığa iyi geliyor. Elde edilen bilgilere göre de iki ürün bir araya gelince mucizevi faydalar saçıyor.

Mor soğan anti oksidan açısından en zengin besinlerden biridir. Anti oksidan özelliği taşıdığı için de güçlü tedavi ediciliği bulunuyor.

FAYDALARI

Mor Soğan suyu kalbi güçlendirir, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önler.

Safra kesesi salgısını arttırır ve safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler.

Mor soğan içerdiği bileşikler sayesinde kan oranını dengeleyerek andaki faydalı hücrelerin oranını artırır.

Vücutta diğer besinlerden dolayı biriken iltihabı temizler.

Mor soğan ve süt karışımı yüksek tansiyonu düşürür.

Şeker hastalığına karşı etkilidir.

Arının soktuğu yere sürdüğünüzde ağrıyı alır ve şişmesini önler.

Tendürdiyot görevi olan mor soğan suyu yanık ve yaraların mikrop kapmasını önler.

Mide kanaması ve karın sancılarına karşı mor soğan süt karışımı çok etkili bir yöntemdir. Mor soğanı ince ince doğrayın ve sütün içinde kaynatın. Bu sütü için ve dibinde kalan soğanları da yiyin

Soğanın düzenli kullanımının prostat kanseri riskini azalttığı söylenmektedir

Şiddetli burun kanamaları esnasında mor soğanı ikiye bölün ve koklayın. Bu uygulama kanamayı kesmede yardımcı olacaktır.

Ayak ve el tırnaklarınız çabuk kırılıyor ise tırnaklarınızı mor soğan suyu ile ovun

Mide ve göğüs kanseri riskini azalttığı söylenmektedir

Larenjit (boğaz iltihabı), sesi güzelleştirme, sinirsel rahatsızlıklar, öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarının tedavisi için mor soğan suyunu balla karıştırıp yemelisiniz. Bu karışımdan günde 3 yemek kaşığı yiyin

Soğanın içerisinde kanser, kalp rahatsızlıkları ve hatta Alzheimer´a iyi geldiği söylenen antioksidanlar bulunur.

Soğan yumrusunu oluşturan yaprakları haşlayıp çıbanın üzerine koyun. Çıbanı olgunlaştırmak için etkili bir yöntemdir.

Böbrek ve safra kesesindeki taşları kuma döndürerek acı çekmeden idrar yolu ile vücuttan atar. Bunun için bir mor soğanı kaynatın ve sabahları aç karna içiniz.

Aynı orandaki soğan suyu ve elma sirkesi karıştırılarak oluşan tonik günde 2 defa cilde sürüldüğünde koyu renkli bölgelere iyi geldiği söylenmektedir. Bu ikili ciltteki pH dengesini sağlayarak renk farklılığına karşı etkilidir.

Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir. Günde 3 kez yemekten önce 1 yemek kaşığı soğan suyu için.

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