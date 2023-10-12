Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, duyanların “Böylesi ancak Türk filmlerinde olur” dedirten bir olay yaşandı.

Önceki gün ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Ali Tepedir rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Doktorlar tüm müdahalelere rağmen Tepedir’i kurtaramadıklarını ailesine bildirdi. Kalp krizinden öldüğü söylenen Tepedir daha sonra morga kaldırıldı.

Ailesi ise Tepedir’i toprağa vermek için harekete geçti. Ertesi gün yakınları defin işlemi için morga giderek cenazesini aldıkları Tepedir’in kımıldadığını fark ettiler. Aile yakınları hemen durumu doktorlara iletti. Tepedir hemen morgdan alınarak hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

ÖLMEDİ YAŞIYOR

Ancak bu sırada Tepedir’in ölüm haberi kent ile ilgili haberler yayınlayan sosyal medya hesabında “öldü” diye duyuruldu. Yüzlerce kişi paylaşımım altında başsağlığı dileyip üzüntülerini dile getiren yorumlar yaptı. Tepedir ailesi dün o sayfa yöneticisine ulaşıp Ali Tepedir’in morgdan canlı çıktığını bildirdi.

ÖLÜMLERDE BEYİN TESTLERİ DE YAPILMALI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Nöroanestezi ve Nöroyoğun Bakım Ünitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Tunalı bu vaka özelinde bir şey söylemesinin mümkün olmadığını ancak, ölüm belgesi hazırlanırken sadece kalp ve nabız atışına bakılmasını yeterli olmadığını, mutlaka beyinle ilgili testlerinde yapılmasının gerektiğini kaydetti.